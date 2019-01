Ecco chi è Brazao, il colpo di mercato messo a segno da Inter e Chievo

L’Inter ha appena chiuso la trattativa con il Cruzeiro che porterà in Serie A, con la casacca del Chievo, il giovane portiere brasiliano Brazao: ecco chi è

Piero Ausilio è riuscito ad accaparrarsi il giovane talento brasiliano Gabriel Brazao. Classe 2000, il portiere è stato prelevato dal Cruzeiro per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Si tratta di un affare portato avanti in sinergia col Chievo. L’Inter, infatti, al momento non può tesserare un giocatore extra-europeo. Questo è il motivo per cui il giocatore rimarrà in prestito ai Clivensi fino a Giugno per poi approdare alla corte di Spalletti.

Nonostante la giovane età, Brazao fa già parte della Selecao Under 21, formazione con la quale è attualmente impegnato nel sub-20. Dotato di un’ottima preparazione tecnica, maturata nel futsal, è in grado, oltre che di difendere la propria porta, anche di guidare la difesa. All’età di 14 anni viene notato dal Cruzeiro. Entra quindi a far parte del settore giovanile del club brasiliano, dove mette in mostra tutte le proprie doti tecniche e fisiche.

A soli 18 anni, arriva per Brazao la chiamata dell’Inter. Ora sta al giovane talento brasiliano dimostrare che quella di Piero Ausilio è stata una scommessa vincente.