Calciomercato Inter, Conte vuole portare in nerazzurro un vecchio pupillo

Clamoroso Conte! Vuole portare un suo vecchio pupillo all’Inter: è il desiderio del tecnico nerazzurro per il calciomercato estivo

Gazzetta.it fa il punto sui desideri di calciomercato di Antonio Conte per l’Inter della prossima stagione.

Tempo fa si è parlato di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: giocatore decisivo, uno di quelli in grado di cambiare volto alla mediana dell’Inter. Tuttavia, se esistesse la lampada del Genio, Conte la luciderebbe pensando a Paul Pogba. Entrambi obiettivi costosissimi, allo stato attuale pressoché da escludere, ma si sa: sognare è gratis. Non a caso, l’a.d. Sport Giuseppe Marotta accarezzò l’idea quantomeno di sondare il terreno con il Manchester United poco dopo il proprio arrivo in nerazzurro. Al momento, comunque, nulla di più di semplici suggestioni.