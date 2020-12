Calciomercato Inter, Conte vuole un attaccante: in lista anche Zaza e Pavoletti

Calciomercato Inter: a gennaio Conte vuole una punta. Spuntano anche i nomi di Zaza e Pavoletti

Con l’addio a tutte le competizioni europee, difficilmente l’Inter potrà agire sul mercato a meno di cessioni che però dovrebbero esserci: Eriksen e Nainggolan su tutti. Antonio Conte ha chiesto, anche per la prossima finestra di trattative invernale, un attaccante che possa fare da vice a Romelu Lukaku.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Gervinho, con un possibile scambio con Pinamonti, è sempre in voga. Ma ci sarebbero anche dei nuovi nomi in lista: ovvero Kevin Lasagna, Simone Zaza e Leonardo Pavoletti. Tutti attaccanti che nelle rispettive squadre non trovano tanto spazio e che potrebbero quindi cambiare aria.