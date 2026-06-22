Calciomercato
Calciomercato Inter: Curtis Jones arriva se… Individuata la chiave per l’arrivo del centrocampista in nerazzurro
Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno trovato la chiave per il possibile arrivo a Milano dal Liverpool di Curtis Jones
Le manovre dell’Inter per rinforzare la linea mediana entrano in una fase calda, seppur legata a tempistiche d’attesa ben definite. Il mirino della dirigenza di Viale della Liberazione è puntato con decisione su Curtis Jones, gioiello del Liverpool calcisticamente corteggiato fin dallo scorso gennaio. Il centrocampista inglese si gode attualmente il relax a Monte Carlo con la propria famiglia, consapevole dell’apprezzamento nerazzurro ma anche della complessità di un trasferimento che non si preannuncia lampo. Dal canto suo, il club milanese non mostra frenesia: l’agenda settimanale prevede infatti altre scadenze calde, come l’affondo per Palestra, la firma di Provedel e i dialoghi con l’Udinese per avvicinarsi a Solet. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Il muro del Liverpool e l’identikit di Curtis Jones
Per strappare il mediano ai Reds, i campioni d’Italia dovranno formulare una proposta economica decisamente robusta. Al momento, l’Inter ha incassato un primo “no” a fronte di una proposta esplorativa da 20 milioni di euro. Oltremanica, quotidiani autorevoli come il Times sostengono che le pretese del club inglese siano salite a 35 milioni di euro (ragionando sulle oscillazioni della sterlina), manifestando anche un certo irrigidimento per i tentativi milanesi di limare il prezzo.
La dirigenza interista considera Jones il profilo ideale per completare il reparto: giovane, di respiro internazionale e già svezzato in Champions League. Dal canto suo, il calciatore non intende vivere un’altra stagione da comprimario. Con l’approdo di Andoni Iraola sulla panchina del Liverpool, e le voci di un possibile innesto di Alex Scott dal Bournemouth, il venticinquenne inglese rischia di trovare uno spazio ridotto, motivo per cui gradirebbe la destinazione italiana.
L’intreccio Frattesi e il super budget del Nottingham Forest
La chiave di volta per finanziare l’acquisto di Jones risiede interamente nel futuro di Davide Frattesi. Per sbloccare l’operazione in entrata, i nerazzurri attendono la mossa ufficiale del Nottingham Forest. Il club inglese si appresta a cedere il proprio pezzo pregiato Elliot Anderson, attualmente impegnato ai Mondiali, al Manchester City per la cifra astronomica di 130 milioni di sterline.
Grazie a questo immenso tesoretto, il Nottingham avrebbe individuato proprio in Frattesi il sostituto perfetto di “Mister 150 milioni (in euro)”. L’Inter valuta il centrocampista romano — eroe della semifinale di Champions contro il Barcellona con la rete del 4-3 al 99′ — non meno di 30 milioni di euro. Una richiesta che la compagine britannica potrebbe assecondare senza problemi, attivando un perfetto effetto domino di mercato.