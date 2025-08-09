Calciomercato Inter: la prima scelta per la difesa diventa De Winter? Ultime sul futuro del giovane difensore del Genoa

Il mercato della difesa si infiamma nuovamente sull’asse Milano-Genova. L‘Inter ha riallacciato i contatti in maniera decisa per Koni De Winter, talentuoso difensore belga del Genoa. La pista, sondata già nei mesi scorsi, si è improvvisamente riscaldata, trasformandosi da semplice sondaggio a un obiettivo concreto per la dirigenza nerazzurra, che ora lavora attivamente per “bloccare” il giocatore e anticipare la concorrenza.

L’interesse dell’Inter per il classe 2002 non è casuale, ma legato a possibili movimenti in uscita nel reparto arretrato. Il suo nome è tornato in cima alla lista dei desideri come potenziale sostituto in caso di partenza di uno tra Benjamin Pavard o Yann Bisseck. Se per uno dei due difensori dovessero concretizzarsi offerte irrinunciabili, il club di Viale della Liberazione avrebbe già individuato in De Winter il profilo ideale per colmare il vuoto, apprezzandone la fisicità, la giovane età e l’esperienza già maturata nel campionato italiano. L’ostacolo principale rimane la clausola che garantirebbe all’ex club, la Juventus, il 20% sulla futura rivendita.

Questo affondo dell’Inter potrebbe generare un effetto domino che coinvolge direttamente i rivali del

. Mentre i nerazzurri concentrano le loro energie su De Winter, i rossoneri potrebbero infatti avere campo più libero per sferrare l’assalto decisivo a

. Il giovane gioiello del Parma, conteso da entrambi i club, potrebbe diventare l’obiettivo primario del Milan, che approfitterebbe dello spostamento strategico dell’Inter per cercare di chiudere una delle trattative più calde dell’estate e assicurarsi un pilastro per la difesa del futuro.