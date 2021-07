Calciomercato Inter: duello con il Napoli per l’esterno

L’Inter guarda in Spagna per la fascia sinistra. Duello col Napoli per Cucurella: le ultime sul mercato dei nerazzurri

Spunta un altro nome per la corsia sinistra dell’Inter. Come riporta in Spagna il portale Todofichajes.com, il club nerazzurro sarebbe interessato a Marc Cucurella, già in orbita nerazzurra la scorsa estate.

L’esterno sinistro classe ’98 sarebbe in uscita dal Getafe e avrebbe attirato le attenzioni anche del Napoli per la prossima stagione. In scadenza nel 2024, Cucurella avrebbe una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.