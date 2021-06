Calciomercato Inter, Emerson Royal difficile: la situazione esterni

Calciomercato Inter: colpo difficile per i nerazzurri quello di Emerson Royal dal Barcellona, la situazione sugli esterni

La situazione per quanto riguarda il trasferimento di Emerson Royal all’Inter, come sostituto di Hakimi, non è affatto semplice: dall’incontro di ieri a Milano sono emerse varie difficoltà.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore vorrebbe trovare una soluzione definitiva e non accetterebbe un prestito all’Inter: per la cessione il Barcellona chiede non meno di 25 milioni di euro, poiché 9 milioni spetterebbero al Betis. Ecco che l’Inter valuta anche alcune alternative tra cui Kostic: dalla Germania si vocifera di un accordo praticamente raggiunto tra Inter e Eintracht.