Calciomercato Inter, il club nerazzurro prepara un’offensiva per assicurarsi le prestazioni di Lucas Tousart, centrocampista difensivo in forza al Lione. Come riportato da Canal+, emissari del club milanese hanno osservato da vicino il giocatore nella sua ultima apparizione. Adesso, è plausibile che l’Inter faccia la sua offerta al club francese, anche se nessuna cifra è filtrata dalle prime indiscrezioni. Il presidente della società del Rodano, Jean-Michel Aulas, pare intenzionato a fare muro sulla cessione del classe 1997, anche in vista di una qualificazione alla prossima Champions League. Con 48 presenze stagionali, infatti, Tousart è a tutti gli effetti un punto fermo della squadra guidata da Bruno Genesio.