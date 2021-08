Calciomercato Inter, ora Eriksen pensa al clamoroso ritorno

Eriksen, possibile il ritorno nel suo vecchio club. Il centrocampista ora ha le idee chiare: vuole il ritorno in campo nel 2022

L’Ajax starebbe pensando con sempre più insistenza al ritorno in Olanda di Christian Eriksen. Il futuro all’Inter del centrocampista danese pare infatti ancora incerto: se non potrà togliere il defibrillatore cardiaco, il giocatore non avrà infatti il permesso di giocare in Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Eriksen avrebbe voglia di tornare a giocare quanto prima possibile. Per il momento però deve rispettare i tempi che i medici danesi che lo curano gli hanno imposto. Tra un paio di settimane i nuovi accertamenti a cui si sottoporrà chiariranno ulteriormente la situazione.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM