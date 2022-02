Inter, Frattesi il vice Barella: la mossa nerazzurra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter già in azione per il mercato della prossima estate: c’è un nome in pole per rinforzare il centrocampo

La dirigenza dell’Inter ha individuato da tempo il profilo di Frattesi come possibile innesto come vice Barella. Un giocatore cresciuto tanto in questi anni e che a Sassuolo sta facendo davvero un campionato importante.

I nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza, soprattutto quella della Juventus, e portarlo a Milano. Valutazione 20-25 milioni e la partita di oggi potrebbe anche essere un’occasione per parlare tra le due società. Lo riporta il Corriere dello Sport.