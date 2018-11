Inter, Gabigol: difficile un futuro in nerazzurro. Ecco i piani per il brasiliano

Inter, Gabigol: difficile un futuro in maglia nerazzurra per il brasiliano. Marotta già al lavoro per una nuova destinazione

Gabriel Barbosa è tronato a dare il meglio con la maglia del Santos, dopo aver ottenuto il titolo di capocannoniere nella coppa nazionale è ora sempre più vicino ad aggiudicarsi quello di miglior marcatore del campionato brasiliano. Dopo il prestito al Santos, Gabigol deve tornare ora in casa Inter, ma è difficile che la sua permanenza nel club nerazzurro sia lunga.

Il giovane brasiliano ha già detto più volte che vorrebbe restare in Brasile, ma anche questa è un ipotesi che difficilmente si realizzerà e il futuro del calciatore è ancora incerto. È certo però che i miglioramenti di Gabigol non sono bastati a convincere i nerazzurri e Marotta è già al lavoro per trovargli una nuova destinazione. L’Inter questa volta vorrebbe cedere il 22enne a titolo definitivo e servirà una proposta di almeno 20 milioni di euro per soddisfare le richieste del club milanese. Non possiamo comunque escludere l’ipotesi di un prestito, soluzione che l’Inter potrebbe accettare per rilanciare il brasiliano nel campionati europei in vista di una cessione definitiva nel 2021 quando scadrà il contratto.