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Calciomercato Inter, Koné resta in cima alla lista: conferme sul forte interesse, ma Massara detta le condizioni

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Published

4 ore ago

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Kone Roma

Calciomercato Inter, pista Koné sempre più concreta: conferme sul gradimento, ma Massara alza il muro e avverte i nerazzurri

L’Inter non ha mai smesso di seguire Manu Koné. Anzi, il suo nome è tornato a occupare una posizione centrale nelle strategie per il centrocampo del futuro. Dopo il tentativo sfumato nell’agosto 2025, il francese resta il primo obiettivo individuato da Cristian Chivu e dalla dirigenza nerazzurra per completare una rosa che, con 67 punti in classifica, sta già dominando la Serie A e guarda con ambizione alle prossime stagioni.

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Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la stima nei confronti del centrocampista della Roma è totale all’interno di viale della Liberazione. Koné è considerato il profilo perfetto per aggiungere fisicità, aggressività e dinamismo alla mediana interista. Il problema è la trattativa: la Roma lo ritiene un elemento imprescindibile e, forte dell’interesse internazionale, non intende scendere sotto una valutazione superiore ai 40 milioni di euro. Una cifra che rende l’operazione complessa e che richiederebbe un investimento pesante da parte di Oaktree.

Al momento non risultano negoziazioni formali, ma i contatti restano vivi e costanti. L’Inter sa che per strappare il classe 2001 ai giallorossi servirà una manovra simile a quella che ha portato alla valorizzazione e blindatura di Pio Esposito. Intanto, in vista della sfida contro l’Atalanta, Chivu ritrova Marcus Thuram dal primo minuto, ma il nome di Koné continua a circolare come il tassello mancante per completare definitivamente il centrocampo del futuro nerazzurro.

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