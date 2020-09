Calciomercato Inter, il punto sulle uscite: Candreva alla Samp, Esposito alla Spal

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono in procinto di muovere diverse pedine in uscita

Non solo gli acquisti, con l’arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro, ma anche le uscite in casa Inter con la giornata di ieri che è stata molto importante sotto questo aspetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato raggiunto l’accordo con la Sampdoria per Antonio Candreva: mancherebbe ora solo il sì del calciatore.

Sebastiano Esposito sarebbe vicino al prestito alla Spal, avventura in Serie B per il giovane attaccante così da fare esperienza. Accordo anche con l’Hellas Verona per Eddie Salcedo, da concordare solo l’eventuale riscatto e contro-riscatto.