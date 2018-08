Joao Mario, addio Inter: c’è la Sampdoria, ma…

Calciomercato Inter, Joao Mario ha la valigia in mano: su di lui c’è la Sampdoria, ma il portoghese vorrebbe tornare in Premier League

Joao Mario è fuori dal progetto di Luciano Spalletti, la sua avventura all’Inter è ai titoli di coda. Rientrato dal parentesi al West Ham, il portoghese è richiesto da alcuni club ma nessuna offerta ufficiale per il momento: la Sampdoria ha sondato il terreno per il prestito, ma il Biscione preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, c’è un dettaglio in più: l’ex Sporting Lisbona vorrebbe tornare a giocare in Premier League, dove si è trovato molto bene nel corso dei sei mesi con gli Hammers. Il Wolverhampton ci pensa, ma nulla di concreto. E non dimentichiamo l’ipotesi Lazio. Giorni decisivi per il futuro del classe 1993…