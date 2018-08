Calciomercato Inter, possibile blitz last minute del Wolverhampton per il centrocampista nerazzurro: le ultime sul futuro del portoghese

La sessione di mercato estiva per i club di Premier League terminerà domani, giovedì 9 agosto 2018. E le società inglesi sono alla ricerca degli ultimi rinforzi, in particolare il Wolverhampton: protagonisti di una sontuosa campagna acquisti, i Wolves sono pronti a regalare a Nuno altri due-tre calciatori di spessore nelle ultime ore. Dendoncker è sempre più vicino ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcionews24.com, non è da escludere un tentativo last minute per Joao Mario.

L’Inter è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al centrocampista portoghese e, dopo le voci su un interessamento del Tottenham, bisogna monitorare con attenzione le mosse dei Wolves: Nuno è un suo grande estimatore e lo conosce bene avendolo già affrontato in Liga Nos con il suo Porto. L’ex Sporting Lisbona desidera continuare l’avventura in Premier League dopo l’esperienza in prestito al West Ham e il Biscione, per liberarsi almeno del pesante ingaggio, è sempre più propenso ad accettare le offerte di prestito. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, al Molineaux preparano gli ultimi botti di mercato: Joao Mario rientra nella lista gialla, ore decisive per il suo futuro…