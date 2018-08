Gli Spurs potrebbero lanciare l’assalto al portoghese: ore decisive

Ultimi giorni di calciomercato in Inghilterra. Lo stop ai trasferimenti sarà domani sera, giorno 9 agosto. Joao Mario vuole la Premier League, un’offerta interessante per cambiare aria e tornare oltre Manica. Eccola che arriva, forse, quando meno te lo aspetti.

Come anticipato dalla nostra Redazione, dall’Inghilterra arriva la conferma dell’inserimento del Tottenham per Joao Mario. Secondo quanto riferisce il Mirror, nella sua edizione online, il direttore sportivo degli Spurs, Daniel Levy, potrebbe presentare all’Inter un’offerta di prestito per il portoghese.

Sfumato, come sembra, il centrocampista dell’Aston Villa Jack Grealish, per il quale i Villans chiedono 30 milioni di sterline, il manager degli Spurs avrebbe indicato Joao Mario come possibile rinforzo per la formazione di White Hart Lane.

L’idea sarebbe quella del prestito, si legge, stessa soluzione dello scorso anno quando il centrocampista lusitano ha vestito la maglia del West Ham da gennaio a maggio. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma i presupposti, scrive il tabloid inglese, ci sono tutti.

Non solo West Ham e Leicester su Joao Mario, dunque. Ore decisive in casa Tottenham, l’Inter attende i movimenti delle squadre apparentemente interessate per cercare di sistemare il calciatore che a più riprese ha fatto capire di non voler rimanere a Milano ed ha il desiderio di ritornare in Premier League. Domani sera si chiuderà il mercato inglese, il tempo stringe.