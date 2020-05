Calciomercato Inter: Lautaro finanza Werner e Cancelo

Calciomercato Inter: con la partenza di Lautaro Martinez, Antonio Conte potrebbe accogliere Cancelo e Werner

L’Inter lascerà partire Lautaro Martinez solo se l’argentino porterà una somma utile a soddisfare le richieste di Conte sul mercato. Come più volte ricordato il nodo da sciogliere per Inter e Barcellona rimane la parte cash offerta dai blaugrana.

Il Corriere dello Sport riporta che su Edinson Cavani si lavora a prescindere e il suo arrivo non è legato all’addio di Lautaro mentre per la sostituzione di Lautaro si guarda a Werner. Visto che il tedesco ha una clausola da 50/60 milioni, è evidente che Marotta non può fare sconti sull’argentino. Il quotidiano romano spiega che nell’affare potrebbe rientrare anche Joao Cancelo che il Barça preleverebbe dal City in cambio di Semedo.

Restano, tuttavia, le distanze su come verrebbe completato il pacchetto. L’Inter, infatti, al momento non accetta meno di 80 milioni di euro. Considerando che Cancelo non può valere meno di una cinquantina di milioni, poiché, la scorsa estate, il City lo ha acquistato dalla Juventus per una valutazione complessiva di 65 (compreso il cartellino di Danilo), significa che il prezzo di Lautaro salirebbe a 130 milioni, ovvero 20 in più rispetto alla clausola.