Calciomercato Inter, per Lazaro non solo il Newcastle: spunta anche il Lispia

Calciomercato Inter, Lazaro in uscita: su di lui in pole c’è il Newcastle ma nelle trattativa si sarebbe inserito anche il Lipsia

Si lavora in casa Inter per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni della rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i nomi in partenza ci sarebbe quello di Lazaro e la prima opzione sarebbe quella legata al Newcastle.

Come riporta La Gazzetta dello Sport però sarebbe spuntata anche un’altra concorrente. Anche il Lipsia infatti sarebbe sulle tracce del calciatore che gradirebbe la meta tedesca.