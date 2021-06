Lazzari Inter, tre settimane fa il primo contatto: lo scenario

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero avuto un primo contatto con l’entourage di Lazzari circa tre settimane fa. La situazione

Per il dopo Achraf Hakimi, ormai sicuro partente direzione Chelsea o PSG, l’Inter si è già messa a lavoro per trovare il degno erede del marocchino. Il preferito di Simone Inzaghi sarebbe Manuel Lazzari, avuto alla Lazio e quindi già conosciuto dall’allenatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il d.s. Ausilio avrebbe avuto un primo contatto con l’agente del calciatore circa tre settimane fa. La situazione, però, sarebbe ferma alla semplice chiacchierata.

Non troverebbe infatti riscontro la bocciatura di Maurizio Sarri su Lazzari, che Lotito non vorrebbe vendere un calciatore proprio al tecnico che lo ha lasciato con un rinnovo ormai pronto. Per il calciatore, comunque, la Lazio chiede circa 25 milioni con l’Inter che ha fatto sapere all’entourage dell’esterno di non voler andare oltre i 15 milioni.