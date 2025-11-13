Calciomercato Inter, futuro incerto per quel giocatore: dalla Francia sono sicuri, possibile addio a gennaio! Le ultimissime

Calciomercato Inter, gennaio può segnare la fine dell’avventura in nerazzurro di quel giocatore: le ultime dalla Francia

Arrivato come uno dei primi acquisti della nuova Inter, Luis Henrique non è riuscito a imporsi come ci si aspettava. Il laterale brasiliano, presente sin dal Mondiale per Club estivo, fatica ancora a integrarsi nei meccanismi della squadra e non ha conquistato un posto stabile nel progetto di Cristian Chivu. Il tecnico ha infatti preferito affidarsi a Carlos Augusto, schierato sulla fascia per far rifiatare Denzel Dumfries, titolare indiscusso a destra. Una scelta che ha lasciato Henrique in una posizione incerta, lontano dalle aspettative legate ai 23 milioni investiti per il suo cartellino.

Futuro in bilico: ipotesi Marsiglia

Secondo quanto riportato da fonti francesi, tra cui Abdellah Boulma, l’Inter starebbe valutando la possibilità di cedere Henrique già a gennaio. Una delle ipotesi più concrete è il ritorno al Marsiglia, club da cui i nerazzurri lo hanno prelevato. Un trasferimento in Ligue 1 potrebbe consentirgli di ritrovare continuità e rilanciare una carriera che in Serie A non ha ancora decollato.

Il caso Diouf

La situazione non riguarda solo Henrique. Anche Andy Diouf, centrocampista francese acquistato dal Lens per circa 25 milioni di euro, sta vivendo un avvio complicato. Utilizzato ancora meno del compagno brasiliano, non è riuscito a trovare spazio nella formazione di Chivu e rischia di seguire lo stesso destino.

Gennaio come occasione di rilancio

Per entrambi, il mercato invernale potrebbe rappresentare un’opportunità decisiva: lasciare Milano e approdare in un contesto più favorevole, dove poter giocare con continuità e riprendere il percorso di crescita interrotto.

