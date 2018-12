Calciomercato Inter, il nuovo ad Beppe Marotta prepara una squadra da sogno: da Modric a Barella, passando a mister Conte!

Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter ed è pronto a riportare in alto il club meneghino, tanto da preparare una «tripletta» da sogno secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il grande colpo è un profilo già accostato negli scorsi mesi al Biscione: parliamo di Luka Modric, croato del Real Madrid. L’alternativa è un altro blanco, ovvero Toni Kroos. Come secondo pilastro del tris un giovane italiano: Nicolò Barella indiziato principale, ma occhio a Federico Chiesa. Infine, il desiderio per la panchina: Antonio Conte. Calciomercato Inter, Marotta al lavoro per rilanciare le ambizioni nerazzurre…