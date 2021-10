Calciomercato Inter, il Newcastle tenta Brozovic

Il Newcastle avrebbe già contattato l’entourage di Brozovic, che in settimana deve incontrare l’Inter per il rinnovo

Con il discorso sul rinnovo ancora aperto, la permanenza all’Inter di Marcelo Brozovic non può dirsi certa.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista croato dei nerazzurri sarebbe stato messo nel mirino del Newcastle, che ha appena cambiato proprietà. Brozovic in passato era stato anche sondato da PSG e Chelsea per prenderlo a zero. Anche i Magpies lo prenderebbero dopo la scadenza e avrebbero già fatto sapere all’entourage del giocatore che sono pronti a una lauta offerta.