Calciomercato Inter, non si molla Chiesa: ecco le contropartite per convincere la Fiorentina

L’Inter non molla Federico Chiesa: l’esterno viola è in cima alla lista dei pensieri di Marotta che sta pensando alle contropartite da offrire

Federico Chiesa sarà uno dei nomi più chiacchierati in estate. L’esterno viola piace alla Juve ma piace soprattutto all’Inter, che sta studiando un’offensiva ad hoc per convincere la Fiorentina.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter non vorrebbe pagare Chiesa in cash (60/70 milioni) ma preferirebbe abbassare il prezzo del cartellino con delle contropartite. Quali? In primis Dalbert, valutato 12 milioni (questo il valore a bilancio a fine annata), già ora in prestito secco alla Fiorentina. Dopodiché l’Inter potrebbe mettere sul piatto diverse opzioni.

Un’altra potrebbe essere Nainggolan qualora il Cagliari non riuscisse ad acquistarlo o a riaverlo in prestito. La Fiorentina la scorsa estate aveva trovato un’intesa per prenderlo in prestito, ma poi prevalse la volontà del Ninja di tornare in Sardegna anche per questioni familiari. Nainggolan pesa ancora a bilancio per circa 20 milioni, l’Inter dovrebbe aiutare i viola per l’ingaggio, magari pagando un buonuscita, ma se si trovasse la quadra sul belga, arrivare a quel punto a quota 60 milioni per Chiesa fra soldi e contropartite sarebbe più semplice. Fra i giocatori opzionati, anche Gagliardini, vecchio obiettivo viola, eventuali giovani della Primavera e pure Pinamonti.