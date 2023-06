Calciomercato Inter, proposto esposito per il riscatto di Bellanova

Calciomercato Inter, i nerazzurri cercano di inserire una contropartita tecnica sul riscatto di Bellanova: Sebastiano Esposito

L’Inter è in contatto con il Cagliari in questa giorni per preparare il riscatto di Raoul Bellanova. La cifra è di 7 milioni, ma i nerazzurri stanno ragionando su una contropartita tecnica.

Il nome riportato da La Nuova Sardegna è quello dell’attaccante Sebastiano Esposito, in prestito al Bari da gennaio. Il suo profilo potrebbe risultare congeniale alle necessità della società sarda, la quale dovrà trovare almeno un attaccante da inserire in rosa.

