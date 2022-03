Inter, caccia al vice Brozovic: i nomi nella lista di Marotta

Nella prossima sessione di mercato l’Inter andrà alla ricerca di un vice Brozovic: tanti i nomi sul tavolo, da Veretout a Villar

L’Inter è alla ricerca di un vice Brozovic. Tanti i nomi di Marotta sul taccuino per l’estate e alcuni anche a parametro zero. Secondo la Gazzaetta dello Sport, la valida alternativa si chiama Veretout della Roma, ma più facile si possa arrivare a qualcuno che accetti la panchina di buon grado come potrebbe essere Villar. L’altra idea è Kamara del Marsiglia.

Diverso il nome per Tuttosport, che indica Xeka del Lille come novità e in scadenza a giugno. Altri profili interessanti sono quello di Asllani dell’Empoli e Thorsby della Sampdoria.