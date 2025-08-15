Calciomercato Inter: pronta la prima offerta per Koné. Ma è alternativo a Lookman? Ultime sul possibile affondo per il centrocampista

Il calciomercato dell’Inter subisce una sterzata improvvisa e decisa. La strada che sembrava portare unicamente al nigeriano Ademola Lookman si complica, tra “sì”, “nì” e “forse”, a causa di uno stallo infinito nella trattativa con l’Atalanta. Questa situazione di impasse ha spinto la dirigenza nerazzurra, guidata dal presidente Beppe Marotta e dal ds Piero Ausilio, a esplorare percorsi alternativi, dando vita a scenari tanto imprevedibili quanto affascinanti.

L’opportunità più concreta arriva direttamente dalla Capitale, dove la Roma ha messo in vendita il “centurione” Manu Koné. Il 24enne centrocampista francese, un profilo con doti fisiche imponenti che attualmente mancano nella rosa a disposizione di Chivu, è considerato sacrificabile dai giallorossi per ottenere un tesoretto da reinvestire sul mercato. Grazie al lavoro di alcuni intermediari, l’esigenza romanista è stata presentata all’Inter e l’affare ha preso calore molto velocemente. I passi avanti sono stati rapidi e l’ottimismo di vedere Koné affiancare campioni come Calhanoglu e Barella è tangibile, sebbene venga smentito l’invio di un’offerta formale dalla sede di Porta Nuova. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’Inter, tuttavia, coltiva ancora l’idea suprema del doppio colpo: aggiungere sia Koné che Lookman. Al momento, però, è proprio il francese a essere nettamente più vicino a vestire la maglia nerazzurra. La sua età, 24 anni contro i 28 di Lookman, fa una differenza strategica enorme: Koné viene considerato un “gioiello rivendibile”, un investimento più sicuro e potenzialmente più remunerativo in futuro.

La dirigenza non intende cedere subito alla richiesta della Roma, che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Si punta a partire con un’offerta più bassa per conservare le risorse necessarie a un eventuale, nuovo assalto per Lookman. Fondamentale sarà anche il denaro ricavato dalle uscite: le cessioni, date per certe, di Asllani e Taremi potrebbero portare nelle casse del club circa quindici milioni di euro, ossigeno puro per queste complesse manovre.

L’acquisto di Koné non è solo una mossa finanziaria, ma una precisa esigenza tattica. Il calcio più verticale e aggressivo del nuovo tecnico Chivu ha mostrato la necessità di un centrocampista di rottura, una mezzala dinamica forte dei suoi 185 centimetri ma anche abile tecnicamente. Un profilo simile garantirebbe un equilibrio che è parso mancare e offrirebbe una duttilità fondamentale, permettendo di passare dalla classica mediana a tre a un centrocampo a due. Per fargli spazio, sarà necessario trovare una sistemazione per Piotr Zielinski, il cui ingaggio da 4,5 milioni complica i piani, mentre è da escludere che Davide Frattesi possa rientrare in questa operazione.