Calciomercato Inter: se Hakimi saluterà Marotta ha in mente già i sostituti

L’Inter guarda con attenzione a Florenzi e Lazzari in caso di partenza di Hakimi: le ultime sul laterale della Roma e il giocatore in forza alla Lazio

L’Inter punta a rinforzarsi alle fasce per la prossima stagione dopo l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi. Resta in stand-by la trattativa per la cessione di Hakimi, con Paris Saint-Germain e Chelsea che per il momento non arrivano a soddisfare il club nerazzurro che valuta il marocchino 80 milioni di euro.

Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati in caso d’addio di Hakimi, che resta comunque il primo indiziato dei big ad uscire. Sulla fascia destra, viste le difficoltà per strappare Emerson Royal al Barcellona, secondo Sportitalia sarebbero in risalita le quote di Florenzi e Lazzari. Alternative low cost per l’Inter che non vorrebbe spendere oltre i 15 milioni di euro per rinforzare la corsia di destra. Florenzi non verrà riscattato dal PSG e potrebbe lasciare la Roma titolo definitivo, mentre Lazzarri resterebbe un rebus nella nuova Lazio che si appresta a ridisegnare Sarri.