Calciomercato Inter: accordo totale col Parma per Sebastiano Esposito. I dettagli sulla trattativa che porterà il giovane attaccante ai ducali

Il Parma è a un passo dal suo nuovo attaccante. Come riportato dall’esperto di mercato Luca Marchetti, il club emiliano ha raggiunto un’intesa totale con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo di Sebastiano Esposito. La trattativa, entrata nel vivo negli ultimi giorni, è ormai alle battute finali, con il Parma che ha superato la concorrenza del Cagliari.

Accordo totale tra i club, si definiscono i dettagli

L’accordo tra le due società è stato siglato, definendo la base economica di un’operazione strategica per entrambi. Ora manca solo l’ultimo tassello per la fumata bianca definitiva: l’intesa completa con il giocatore. A tal proposito, è previsto un incontro decisivo nella serata di oggi, venerdì, tra la dirigenza del Parma e l’entourage di Esposito per limare gli ultimi dettagli legati ai bonus presenti nel suo nuovo contratto. Una volta definito questo punto, arriverà la stretta di mano finale.

Un rinforzo d’attacco per il Parma, Esposito riparte dalla Serie A

Con questo acquisto, il Parma si assicura un attaccante giovane (classe 2002) ma già con una buona esperienza, pronto a rinforzare il reparto offensivo per la nuova stagione in Serie A. Per Esposito si tratta di un’occasione fondamentale: dopo una serie di prestiti, trova finalmente un progetto che punta su di lui a titolo definitivo, offrendogli la stabilità necessaria per consacrarsi ai massimi livelli.

Reduce da una buona stagione a Empoli

Nonostante la retrocessione dell’Empoli, l’ultima stagione di Sebastiano Esposito è stata positiva dal punto di vista personale. L’attaccante ha dimostrato di poter essere un fattore in Serie A, concludendo il campionato con un bottino di 8 gol in 33 presenze. Rientrato all’Inter, con cui ha anche disputato il Mondiale per Club, ora è pronto per iniziare una nuova, importante avventura a Parma, a due settimane dall’inizio del campionato.