Calciomercato Inter: Sensi in uscita, la Fiorentina sul centrocampista

Sensi potrebbe lasciare l’Inter di fronte ad un’offerta importante: per il momento nessuna accelerazione della Fiorentina

Resta in bilico il futuro all’Inter di Stefano Sensi. Simone Inzaghi stima il giocatore come ammesso dallo stesso tecnico nella conferenza stampa di presentazione, ma di fronte ad un’offerta importante e congrua al valore dell’ex Sassuolo la dirigenza nerazzurra potrebbe sacrificarlo.

Sensi è valutato non meno di 15 milioni di euro dall’Inter e negli ultimi tempi è finito sotto la lente d’ingrandimento della Fiorentina. Secondo quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, però, al momento non si registrano accelerazioni da parte del sodalizio viola per il centrocampista classe ’95.