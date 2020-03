Calciomercato Inter, si lavora per la difesa: sul taccuino Kumbulla e Vertonghen

Calciomercato Inter, si lavora per la difesa: Godin potrebbe lasciare i nerazzurri, sul taccuino Kumbulla e Vertonghen

Difficile parlare di calciomercato in questo momento, ma i nerazzurri stanno cercando di capire quale sarà il futuro di Godin. In caso di partenza – come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – la dirigenza avrebbe già pensato ai nomi.

L’idea è quella di portare in nerazzurro Kumbulla, anche se ci sarà tanta concorrenza in estate. Piace anche Vertonghen, difensore belga del Tottenham.