Calciomercato Inter: testa a testa per la fascia sinistra. Radu si avvicina

Il difensore della Lazio Stefan Radu si avvicina all’Inter di Simone Inzaghi: nerazzurri trattano anche gli esterni

Stefan Radu si avvicina all’Inter: venerdì, a margine del blitz romano per assistere al debutto dell’Italia agli Europei, Piero Ausilio e Dario Baccin ne hanno parlato con Matteo Materazzi, agente del centrale laziale, ottenendo un’importante apertura.

Questo quanto riferisce Tuttosport, che vede Radu come vice-Bastoni al posto di Kolarov. La caccia all’esterno, invece, passa dalle cessioni: in ballo Hakimi e Perisic. E sono confermati i contatti con Kostic, in lizza con Emerson Palmieri