Calciomercato Inter, Tolisso piace a Conte: sfida allo United

Anche l’Inter di Conte sulle tracce di Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco in cerca di un rilancio

Inter, non solo Tonali. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i nerazzurri sarebbero interessati a Corentin Tolisso del Bayern Monaco.

Il centrocampista 25enne non rientra più nei piani del Bayern Monaco, e potrebbe partire per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Concorrenza aperta con il Manchester United che, così come i meneghini, avrebbe espresso il proprio apprezzamento verso il campione del Mondo.