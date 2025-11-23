Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile

Calciomercato Inter, i nerazzurri potrebbero andare a chiudere una trattativa a gennaio. Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione

Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnina, una notizia destinata a muovere gli equilibri del calciomercato dell’Inter è stata confermata dal giornalista Alfio Musmarra tramite il suo canale YouTube. Secondo quanto riportato, si tratta di un’informazione potenzialmente in grado di modificare in modo significativo le strategie dei nerazzurri in vista della sessione di gennaio. Un dettaglio importante, sottolineato dallo stesso Musmarra, è che la notizia non proviene dall’entourage del giocatore coinvolto, come inizialmente ipotizzato da molti, ma è stata verificata e confermata direttamente dal club: «È una notizia che ho verificato e certificato. Mi è stata confermata dal club nerazzurro. È una notizia certificata», ha dichiarato il giornalista.

Pur non volendo entrare nei dettagli dell’operazione, Musmarra ha ribadito che non si tratta di una sua esclusiva e ha voluto rendere merito a chi ha diffuso per primo la notizia: «Ribadisco che la notizia non è mia. Complimenti a chi l’ha scritta per primo». Tuttavia, la conferma da parte della società rende evidente che il calciomercato Inter potrebbe vivere settimane incandescenti, con possibili movimenti che cambieranno il volto della rosa di Simone Inzaghi.

Il tutto avviene alla vigilia di una delle partite più attese dell’anno: Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre alle 20:45 a San Siro. Una sfida che potrebbe dare ulteriore impulso alla stagione della squadra nerazzurra, già in piena corsa per mantenere il primato in classifica. A dirigere il derby ci sarà Simone Sozza, arbitro che presenta precedenti favorevoli all’Inter. Sotto la sua direzione, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto sei vittorie e una sola sconfitta, mentre nessuno dei suoi otto incroci complessivi con Inter e Milan è mai terminato in pareggio. Un dato curioso che alimenta l’attesa per una serata che promette spettacolo.

Con una partita cruciale alle porte e una notizia potenzialmente esplosiva che aleggia nell’aria, il calciomercato dell’Inter si prepara a un gennaio di grande movimento. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per definire il futuro della squadra, con la dirigenza pronta a cogliere opportunità e a intervenire in modo mirato per rafforzare ulteriormente un gruppo che punta ai massimi obiettivi stagionali.