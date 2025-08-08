Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Pavard? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Pavard in bilico, Bisseck blindato, si valutano De Winter e Leoni

Il Calciomercato Inter potrebbe portare novità importanti nel reparto difensivo durante questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese, classe 1996 e campione del mondo nel 2018, non è più considerato intoccabile come in passato. Nonostante non sia stato formalmente messo sul mercato, la dirigenza nerazzurra valuterà eventuali offerte ritenute soddisfacenti, soprattutto alla luce del suo ingaggio da 5 milioni netti annui.

L’Inter lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che potrebbe attirare l’attenzione di vari club di Premier League, sempre a caccia di difensori affidabili ed esperti. La partenza di Pavard rappresenterebbe un cambio di rotta nel progetto tecnico della squadra, con uno sguardo rivolto al futuro.

Diversa è la situazione di Yann Bisseck. Il giovane tedesco, classe 2000, ha conquistato spazio e fiducia sotto la guida di Cristian Chivu, diventando un punto fermo del reparto arretrato. Il Calciomercato Inter ha già ricevuto due offerte da 35 milioni di euro per lui — una dal Crystal Palace e una dal Bournemouth — entrambe respinte senza esitazioni. La società considera Bisseck incedibile e fondamentale per il presente e il futuro della difesa nerazzurra.

Nel caso in cui Pavard dovesse essere ceduto, l’Inter ha già iniziato a valutare alcune alternative. Il primo nome sulla lista è quello di Koni De Winter, difensore del Genoa, apprezzato per intelligenza tattica e fisicità. Un altro profilo seguito con grande interesse è Giovanni Leoni del Parma, giovane talento italiano già nel mirino dei top club. Il suo acquisto rappresenterebbe un investimento strategico, coerente con l’idea di rinnovamento e sostenibilità del progetto tecnico nerazzurro.

Dal punto di vista tattico, la partenza di Pavard verrebbe compensata dall’adattamento di Matteo Darmian nel ruolo di braccetto destro, in attesa di nuovi innesti. Il messaggio del Calciomercato Inter è chiaro: proteggere i giovani di maggiore prospettiva e agire con intelligenza su eventuali uscite.

Con Bisseck blindato e Pavard in bilico, il futuro della difesa nerazzurra dipenderà dalle prossime mosse in entrata e uscita. Il Calciomercato Inter è pronto a sorprendere ancora.