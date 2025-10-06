Calciomercato Inter, Kessié potrebbe ritornare di moda? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Inter: il nome di Kessié torna in auge? La situazione attuale

Il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, è tornato a far parlare di sé nel panorama del calciomercato Inter. Dopo aver militato nell’Al‑Ahli in Arabia Saudita, qualche rumor indica che il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A, con l’Inter tra le possibili destinazioni.

Nel passato recente Kessié è già stato accostato al club nerazzurro, ma senza che nascessero trattative concrete. Oggi, invece, la sua situazione appare in evoluzione: pare infatti che il rinnovo con l’Al‑Ahli sia in stand‑by, il che aprirebbe spiragli di mercato per il giocatore, soprattutto per squadre italiane che conoscono bene le sue qualità tecniche e atletiche.

L’Inter starebbe osservando con interesse. In un reparto di centrocampo dove forza fisica, dinamismo e capacità di inserirsi in fase offensiva sono doti importanti, Kessié potrebbe rappresentare un profilo utile. Il fatto che abbia già esperienza in Italia con Milan e Atalanta lo mette in una posizione privilegiata rispetto ad altri. Tra gli aspetti che rendono appetibile il suo ingresso nell’orbita nerazzurra ci sono la familiarità con il campionato e la possibilità di inserirsi rapidamente nei meccanismi tattici.

Secondo fonti di calciomercato, la valutazione del giocatore non sarebbe al momento eccessiva, soprattutto se si considera la possibilità di prenderlo a parametro zero, qualora il contratto con l’Al‑Ahli non venga rinnovato. Questa situazione lo rende un’opzione più concreta, conveniente per club che vogliono rinforzare il proprio centrocampo senza sforare con gli ingaggi.

L’Inter dovrebbe però muoversi ponderando bene non solo la componente tecnica, ma anche quella economica e gestionale del progetto. Kessié percepisce già cifre importanti e qualsiasi trattativa richiederebbe un bilanciamento tra le richieste del calciatore e la sostenibilità del contratto per il club. Inoltre, bisognerà valutare come il suo ingresso influirebbe sugli equilibri già esistenti nella rosa nerazzurra.

C’è da considerare anche la concorrenza: altri club italiani avrebbero manifestato interesse per Kessié, vedendo in lui un profilo in grado di dare sia equilibrio che intensità nella zona mediana. Ma per l’Inter, che desidera tornare a essere protagonista in Italia e in Europa, il suo acquisto sarebbe soprattutto un segnale forte di ambizione.

Se verranno presentate le condizioni ideali — giocatore motivato, contratto accettabile, progetto che lo valorizzi — il nome di Kessié potrebbe tornare nel calciomercato dell’Inter come una pista concreta. Restano da valutare i tempi, le richieste economiche e la volontà del giocatore di tornare in Italia.