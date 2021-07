Calciomercato Inter, vice-Lukaku: Petagna e Scamacca nel mirino

Calciomercato Inter: nel ruolo di vice-Lukaku, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Andrea Petagna e Gianluca Scamacca

L’Inter valuta diversi profili per rimpolpare l’attacco di Simone Inzaghi, soprattutto alla voce quarta punta. Nei radar della dirigenza campione d’Italia non c’è solo Keita: stando al Corriere dello Sport anche Scamacca e Petagna sarebbero sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri.

Marotta e Ausilio preferirebbero un profilo giovane e nei discorsi per un rinforzo offensivo sarebbero entrati anche le due punte in forza rispettivamente al Sassuolo e al Napoli. Con gli emiliani (dove piace da tempo pure Raspadori) i rapporti sono ottimi, mentre Petagna di recente ha chiuso ad un addio ai partenopei. Operazioni comunque valutate non per l’immediato, ma per la parte finale del mercato nel caso in cui si presentasse un’occasione per l’Inter.