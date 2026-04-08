Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como

Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo: la mossa del vicepresidente per portare in nerazzurro quel talento del Como

L’estate si preannuncia decisiva per la Inter, con il centrocampo destinato a subire alcune modifiche importanti. Tra i partenti più probabili ci sono Frattesi, che sembra pronto a salutare, e Mkhitaryan, che terminerà il suo contratto a fine stagione. Inoltre, la situazione di Calhanoglu resta da monitorare attentamente. Questi possibili addii pongono il club nerazzurro nella necessità di trovare nuovi rinforzi per la mediana.

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Il nuovo nome: Maximo Perrone del Como

Nel tentativo di rinforzare il reparto, la dirigenza interista ha messo gli occhi su Maximo Perrone, centrocampista del Como. Come riportato dal Corriere dello Sport, Perrone è stato uno degli elementi chiave per il club lariano, contribuendo a rendere il Como una delle squadre più competitive in Serie A. Attualmente, il centrocampista sta facendo parlare di sé per le sue prestazioni e per il suo ruolo da protagonista nella squadra di Fabregas.

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La concorrenza e il fascino dell’Inter

Tuttavia, la qualificazione del Como alla Champions League potrebbe diventare un ostacolo nelle trattative per il trasferimento di Perrone. Con la partecipazione alla massima competizione europea, il Como potrebbe mantenere una posizione di forza sul mercato, concentrandosi sulle valutazioni tecniche senza dover fare i conti con il lato economico. Per l’Inter, ottenere il giovane argentino sarà tutt’altro che facile, ma la figura di Javier Zanetti, vicepresidente e connazionale di Perrone, potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell’operazione.