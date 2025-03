Calciomercato Roma, il Marsiglia ironizza sull'offerta per Balerdi: «Per quella cifra al massimo...»

Calciomercato Roma, per la difesa piace Balerdi del Marsiglia, ma dalla Francia l’offerta viene liquidata con ironia: ecco la risposta dell’OM

L’Olympique Marsiglia ha risposto con ironia all’interesse del calciomercato Roma per Leonardo Balerdi. Il difensore argentino, capitano dell’OM, è diventato uno dei pilastri della difesa e sta attirando l’attenzione dei giallorossi che avrebbero avanzato una proposta di 20 milioni di euro. Tuttavia, la dirigenza marsigliese ha liquidato l’offerta con sarcasmo, dichiarando che Balerdi potrebbe essere ceduto solo «per il suo alluce sinistro», come riferito dal quotidiano La Provence, confermando così il valore molto superiore che attribuiscono al giocatore, stimato almeno 45 milioni di euro.

Roberto De Zerbi, allenatore dell’OM, ha reso Balerdi un elemento centrale nel suo schema di gioco e non ha intenzione di lasciarlo partire, a meno di offerte eccezionali. Con un contratto fino al 2028, Balerdi è visto come praticamente incedibile, soprattutto se l’OM riuscirà a qualificarsi per la Champions, obiettivo ampiamente alla portata del club, al momento secondo in classica. Il difensore, inoltre, non sembra disposto a lasciare Marsiglia per un altro progetto che non garantisca ambizioni elevate come la partecipazione alla prossima Champions League.