Calciomercato Juve: i bianconeri offrono Higuain per Chiesa

Calciomercato Juve: il club bianconero vuole Federico Chiesa e sta tentando tutte le strade per convincere la Fiorentina. Scambio con Higuain?

La Gazzetta dello Sport è sicura. Alla Fiorentina nessuno crede più al rinnovo di Federico Chiesa: Joe Barone e Daniele Pradè si sono arresi alla volontà del classe ’97 di vivere una nuova sfida professionale. Il problema è che gli effetti negativi dal punto di vista economico del Covid 19 sommati a un finale di stagione mediocre dell’attaccante mal si sposano con la richiesta di 70 milioni in contanti dietro la quale continua a essere arroccato il club viola.

Alla Fiorentina sono sicuri che la prima società che si farà avanti per Chiesa sarà la Juve. Il club bianconero aveva bloccato l’esterno un anno fa e ha continuato a corteggiarlo. Quali potrebbero essere le contropartite tecniche? Un giocatore che sicuramente interessa gli uomini mercato di Rocco è il difensore Romero che sta facendo molto bene nel Genoa ma che è gestito dal club bianconero. La Juve lo ha messo a bilancio a 26 milioni. I dirigenti della Fiorentina hanno cerchiato in rosso un altro nome della rosa di Maurizio Sarri: il Pipita Higuain. L’argentino è nella fase conclusiva della carriera e ha un contratto da sette milioni netti a stagione. Ma allungandogli il contratto, in scadenza tra dodici mesi, la cifra potrebbe essere spalmata. Per ora è una suggestione, poi chissà.