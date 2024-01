Juve, si riapre il mercato: valutazioni per un centrocampista

La Juventus sta valutando con Massimiliano Allegri la possibilità di acquistare un centrocampista. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il mercato della Juventus si è inaspettatamente riaperto. I bianconeri sembravano infatti aver accantonato l’idea di un nuovo centrocampista, ma nelle ultime ore la possibilità è riemersa.

Sono in corso in questo momento delle valutazioni tra Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri per un possibile rinforzo in mezzo al campo. La nuova apertura è stata favorita anche dal prestito di Kean all’Atletico Madrid.

