Calciomercato Juve: Chiesa o Correa per l’ultimo colpo dei bianconeri

La Juventus sta lavorando all’ultimo colpo del suo mercato. Due i nomi: o Joaquin Correa oppure Federico Chiesa

Secondo Tuttosport dopo aver regalato Morata a Pirlo, Paratici sta lavorando a un ultimo tassello per rinforzare la rosa della Juventus. Quest’ultimo dovrebbe essere uno tra Chiesa della Fiorentina e Correa della Lazio (meno probabile).

Per entrambi sarà sarà proposto un prestito biennale oneroso da circa 10 milioni di euro, con riscatto finale con ulteriori 40 milioni. Molto potrebbe dipendere da chi tra Commisso e Lotito dovesse aprire prima ai bianconeri. Ma per la Juve sarà essenziale procedere alla cessione di Douglas Costa, molto seguito in Premier League ma spendibile anche in qualche scambio (con Draxler o Dembele).