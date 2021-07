Calciomercato Juve: Demiral lascia la Juve? Offerte da Premier e Bundesliga

Il futuro di Merih Demiral sarà ancora alla Juventus? Ecco le ultime sul difensore turco in vista della prossima stagione

La Juventus ammira le prestazioni di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ad Euro 2020 mentre ripone la sua assoluta fiducia in Matthijs De Ligt, autore di una grande stagione. In attesa di capire il futuro di Daniele Rugani, c’è attenzione anche per la situazione di Demiral.

Come riporta Tuttosport, il difensore è tornato in Turchia per le vacanze mentre l’agente valuta le proposte da club inglesi e tedeschi.