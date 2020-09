Calciomercato Juve: Douglas Costa in uscita, piace al Wolverhampton

Calciomercato Juve: il club bianconero è al lavoro per la cessione di Douglas Costa. Piace molto al Wolverhampton

Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere lontano dalla Juve. Il brasiliano piace al Wolverhampton, e Mendes starebbe lavorando proprio alla cessione. I bianconeri, intanto, non stanno a guardare: se dovesse partire l’ala numero 11, potrebbe riaprirsi la pista Chiesa, come spiega Tuttosport.

La Fiorentina ha aperto alla cessione e la Juve sembra essere tornata in pole per il giovane viola: gli intermediari sarebbero alla ricerca di una soluzione per portare l’esterno a Torino.