Calciomercato Juve: obiettivo Di Gregorio, ma prima bisogna vendere. Ecco l’indiziato principale

Calciomercato Juve, per la porta il primo obiettivo rimane Di Gregorio del Monza, ma prima i bianconeri devono fare cassa e spazio tra i pali

Come spiega oggi Tuttosport, la Juve è sempre sulle tracce di Michele Di Gregorio, individuato come il numero uno per il futuro bianconero in porta. Prima, però, bisognerà liberargli spazio all’interno della rosa.

Indiziato numero uno alla cessione è Mattia Perin, che potrebbe partire nel caso in cui trovasse un club di suo gradimento che gli consentirà di acquisire maggiore minutaggio rispetto a quello attuale.

