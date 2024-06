Croazia Modric: «Non il risultato che speravamo, vittoria meritata, ma un po’ troppo larga»

Le parole di Luka Modric, centrocampista della Croazia, dopo la sconfitta subita dai croati contro la Spagna

Luka Modric ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo la sconfitta della Croazia con la Spagna nella prima partita agli Europei. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Non è il risultato che speravamo, ma è quello che è. Abbiamo ancora due partite per migliorare e recuperare. Nel primo tempo non eravamo noi stessi, mancavamo di energia e stavamo troppo lontani dai loro giocatori. Loro ci hanno punito per questo».

OCCASIONI NON SFRUTTATE – «Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma è stata una di quelle partite in cui nulla di ciò che provi funziona. Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo fatto molto meglio, ma non è bastato. A mio parere, la loro vittoria è stata meritata. Forse è stata un po’ troppo larga in termini di punteggio».