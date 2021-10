Calciomercato Juve: obiettivo Witsel per gennaio. Kulusevski e altri due possono partire

Calciomercato Juve: il club bianconero ha messo Witsel nel mirino per gennaio. Ecco chi può partire

La Juventus a caccia di due rinforzi a gennaio: un centrocampista di personalità, equilibrio e attenzione e una punta. I bianconeri faranno un tentativo per Dusan Vlahovic della Fiorentina nonostante la concorrenza.

La Vecchia Signora non parte favorita per il 21enne che però resta l’obiettivo numero uno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo piace ancora Alex Witsel del Borussia Dortmund, che ha 32 anni ma grande esperienza e il contratto che scade a giugno. Attenzionato anche Zakaria del Gladbach, 27enne pure lui col contratto agli sgoccioli. Due profili più raggiungibili rispetto a Tchouameni che è seguito da tutte le big europee.

Per finanziare questi colpi, tuttavia, Cherubini dovrà necessariamente compiere delle cessioni. Tra i giocatori che non hanno convinto Allegri – spiega La Rosea – ci sono McKennie, Ramsey e Kulusevski. Weston lascia dubbi, può avere mercato a buone cifre e darebbe per questo una mano ai conti. Come Ramsey, che ha un contrato pesantissimo da oltre 8 milioni. Diverso il discorso di Kulusevski. Dejan è nel progetto della Juve ma il suo addio, in caso di offerta, potrebbe diventare un male necessario.