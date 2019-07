Calciomercato Juve: partenza col botto. E l’Adidas ‘spoilera’ De Ligt. Il 1 luglio porta con sé le prime ufficialità

Il 1 luglio, in quanto giorno d’apertura della sessione estiva, è stato foriero di ufficialità per il calciomercato della Juventus. Dopo la firma di Luca Pellegrini, sono arrivate anche quelle di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot che nella prima parte di giornata aveva svolto le visite mediche. I prossimi giorni dovrebbero essere quelli del ritorno di Gigi Buffon in bianconero – contestualmente alla partenza di Mattia Perin – e dell’approdo del tanto agognato Matthijs de Ligt. A proposito dell’olandese: l’Adidas ne ha in qualche modo spoilerato l’acquisto sul proprio sito. Il modello che indossa la maglia della Juve è infatti il perfetto sosia del difensore olandese. Casualità?

Agli arrivi dovranno poi corrispondere le partenze: salutato Leonardo Spinazzola, la Juve sta aspettando le giuste condizioni per la cessione di Joao Cancelo. Oltre al PSG anche il Manchester City ha bussato alla porta di Leonardo Bonucci. Mentre notizia dell’ultim’ora è il possibile scambio con lo United Mandzukic-Darmian. Sempre con le valigie in mano quel Sami Khedira chiuso dagli ultimi arrivi in casa bianconera. Sarà necessario trovare una sistemazione anche a Gonzalo Higuain, ieri formalmente rientrato dal Chelsea alla scadenza del prestito. Da definire pure il futuro di Marko Pjaca: su di lui c’è il Verona.