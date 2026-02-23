Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Calciomercato Juve, missione per Poku: emissari bianconeri a osservare il talento del Bayer Leverkusen

Published

16 minuti ago

on

By

poku bayer leverkusen

Calciomercato Juve, missione per Poku: emissari bianconeri sulle tracce del talento del Bayer Leverkusen

La Juventus continua a programmare il futuro mentre la squadra è concentrata sugli impegni europei. La dirigenza bianconera ha intensificato il lavoro di scouting in vista della prossima sessione estiva, con osservatori costantemente in viaggio per monitorare i migliori talenti del panorama internazionale. Un segnale concreto è arrivato mercoledì scorso al Pireo: un emissario juventino era presente sugli spalti per seguire da vicino il playoff di Champions League tra Olympiacos e Bayer Leverkusen, come riportato da Tuttosport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’attenzione era rivolta soprattutto a Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 del Bayer, protagonista di una stagione brillante impreziosita da 5 gol e 5 assist. L’olandese convince per incisività, visione di gioco e soprattutto duttilità, qualità che lo rendono ideale per il sistema di Spalletti.

Il talento del Bayer non è però passato inosservato nemmeno al Napoli, che da settimane segue con interesse la sua crescita. Si profila così un nuovo duello di mercato tra bianconeri e azzurri, con la Juventus intenzionata a muoversi in anticipo per valutare da vicino i margini di sviluppo del giocatore. Poku rappresenta un profilo capace di portare freschezza, imprevedibilità e profondità al reparto offensivo del futuro, elementi che la dirigenza juventina considera prioritari nella costruzione della squadra che verrà.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Upload Upload
Hanno Detto1 giorno ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×