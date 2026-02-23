Calciomercato Juve, missione per Poku: emissari bianconeri a osservare il talento del Bayer Leverkusen

Calciomercato Juve, missione per Poku: emissari bianconeri sulle tracce del talento del Bayer Leverkusen

La Juventus continua a programmare il futuro mentre la squadra è concentrata sugli impegni europei. La dirigenza bianconera ha intensificato il lavoro di scouting in vista della prossima sessione estiva, con osservatori costantemente in viaggio per monitorare i migliori talenti del panorama internazionale. Un segnale concreto è arrivato mercoledì scorso al Pireo: un emissario juventino era presente sugli spalti per seguire da vicino il playoff di Champions League tra Olympiacos e Bayer Leverkusen, come riportato da Tuttosport.

L’attenzione era rivolta soprattutto a Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 del Bayer, protagonista di una stagione brillante impreziosita da 5 gol e 5 assist. L’olandese convince per incisività, visione di gioco e soprattutto duttilità, qualità che lo rendono ideale per il sistema di Spalletti.

Il talento del Bayer non è però passato inosservato nemmeno al Napoli, che da settimane segue con interesse la sua crescita. Si profila così un nuovo duello di mercato tra bianconeri e azzurri, con la Juventus intenzionata a muoversi in anticipo per valutare da vicino i margini di sviluppo del giocatore. Poku rappresenta un profilo capace di portare freschezza, imprevedibilità e profondità al reparto offensivo del futuro, elementi che la dirigenza juventina considera prioritari nella costruzione della squadra che verrà.