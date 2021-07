Calciomercato Juventus, resta ancora viva l’idea Pjanic

I bianconeri lavorano per rinforzare il centrocampo. L’idea di un ritorno di Miralem Pjanic non è ancora tramontata del tutto

La Juventus vuole assolutamente rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo sanno anche in Spagna dove Todofichajes.com ha analizzato la situazione legata a Miralem Pjanic. Il bosniaco, alla corte di Koeman, non ha mai trovato continuità e gradirebbe un ritorno in bianconero.

L’ex romanista è un pupillo dell’attuale tecnico juventino, che su di lui ha costruito la mediana dei successi del primo corso all’ombra della Mole. Da Barcellona, al momento, non si registrano chiusure: i blaugrana potrebbero addirittura offrire al ragazzo la rescissione, che favorirebbe così il ritorno alla Juve. Un affare che potrebbe quindi concludersi anche senza la cessione di Aaron Ramsey.

