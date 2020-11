Calciomercato Juve: Rovella e Zappa nel mirino di Paratici

Calciomercato Juve, Paratici allunga lista: Nicolò Rovella e Gabriele Zappa piacciono al direttore dell’area tecnica bianconera

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul calciomercato Juve, allargando la lista di Paratici con due altri due nomi. Trattasi di Nicolò Rovella e Gabriele Zappa, centrocampista e difensore rispettivamente in forza a Genoa e Cagliari.

L’idea per Rovella sarebbe quella di prenotare il giocatore, lasciandolo poi in prestito o al Grifone o in un altro club. Su di lui, c’è da registrare l’interesse anche di Milan e Inter. Zappa sarà invece l’osservato speciale di Juve-Cagliari: il terzino rossoblù è seguito dai bianconeri fin dai tempi di Pescara, con il calciatore che si sta confermando anche in questa stagione in Serie A.